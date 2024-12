Sentiero Italia, fine anno di lavoro per il Cai 

La metà dei seicento chilometri del Sentiero Italia, che attraversa la Sardegna, sono gestiti dal Cai di Nuoro. A fine anno le sezione barbaricina è stata impegnata nel completamento grazie all’attività del Consiglio direttivo presieduto da Tonino Ladu e alla Commissione sentieri e cartografia coordinata da Giacomo Attardi con i componenti di Orgosolo, Orani, Nuoro. Il sentiero Italia, arteria sentieristica che unisce Isole e Stivale per 8 mila chilometri, tra Appennini e le Alpi, con destinazione Trieste, in Sardegna parte dalla chiesa campestre del Buon Cammino di Santa Teresa e si conclude a Castiadas, nell’omonima chiesetta del Buon Cammino, dopo aver attraversato i Supramonti di Barbagia, i calcari e le cime del Gennargentu. Un lavoro in collaborazione con Forestas, con il Cai che gestisce direttamente alcuni tratti soprattutto per la segnaletica orizzontale e verticale. Attualmente la Commissione sentieri è impegnata a sistemare il tratto che da Sant’Anna di Lodè sale verso Irgoli, attraversando antichi sentieri di pastori e carbonai. Il percorso prosegue per siti di grande interesse storico e archeologico, come l’area nuragica di Janna ‘e Pruna, e continua verso Galtellì, Dorgali e il Monte Irveri.

«Con l’impegno dei volontari - afferma Matteo Marteddu, del Cai Sardegna - stiamo completando un progetto che offre tracciati sicuri, paesaggi mozzafiato e un ricco patrimonio per gli appassionati di escursionismo».

