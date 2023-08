«Sentieristica per tutti, Regione in ritardo» 

L’obiettivo è “sentieristica per tutti”, in tutte le aree della Sardegna, con garanzie per escursionisti con limitazioni fisiche, sensoriali o della sfera cognitiva. Un obiettivo ancora lontano.

«La Giunta non ha ancora approvato le proposte di “criteri e standard tecnici per il catasto e la segnaletica informativa per la certificazione del grado di fruizione nella Rete Escursionistica Sarda, per i portatori di disabilità motorie, sensoriali, intellettive e psichiche”. La proposta, prodotta dal Tavolo tecnico regionale, come da legge regionale 16/2017, se approvata, porrebbe la Sardegna come prima regione d’Italia che realizza un sistema di classificazione così specialistico da rendere i percorsi della Rete accessibili e idonei per la fruizione da parte di persone con difficoltà e disabilità».

Così Matteo Marteddu, presidente regionale del Club alpino italiano, che ha scritto al presidente Christian Solinas e agli assessori all’Ambiente e al Turismo. Che prosegue: «Vorrei anche ricordare che Cai Sardegna, sulla base degli indirizzi nazionali di “Montagna Terapia”, opera già nelle aree della disabilità con programmi annuali , sotto la direzione di tanti soci volontari, nelle sezioni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. La delibera, se approvata, rafforzerebbe ulteriormente il proficuo e costante rapporto già in essere tra Forestas e Cai sulla Rete Escursionistica Sarda e sul Sentiero Italia. Su un tema che caratterizza nel profondo la nostra cultura e il nostro impegno comune e dopo essere partiti per primi, non vorremmo arrivare fanalino di coda tra le regioni italiane».

