Sentieri turistici moltiplicati  

Che la rete escursionistica della Sardegna (Res) si avviasse verso un piano di rilancio lo si era capito già dallo scorso maggio, quando Gal Barbagia-Mandrolisai e Forestas anticiparono un piano d’azione congiunto, potenziando i percorsi ai piedi del Gennargentu. Im piena sinergia con Cai, guide ambientali e operatori del settore. E dopo la convenzione quadro fra i due enti, decollano gli interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, con lo stanziamento delle prime risorse per la “creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili”. Ad annunciarlo, la delibera Gal-Bmg dello scorso 31 luglio, con cui in questi giorni sono stati stanziati 159.160,61 euro all’Unione dei Comuni Barbagia e 170.538,91 alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. A cui si aggiunge l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di sviluppo triennale delle rete sentierestica, con 6 milioni di euro, impegnati per realizzare nuovi percorsi e facilitare l’accessibilità ai soggetti affetti da disabilità.

Le misure in campo

Nel'Unione dei Comuni Barbagia, dove è ai nastri di partenza il progetto “Maiores Barbagia”, si realizzeranno itinerari turistici fra Oniferi, Sarule, Olzai, Ollolai, Lodine, Gavoi, Ovodda, Tiana. Obiettivo cardine, connettere e valorizzare le attrattive delle comunità, fra cui spiccano Monte Gonare, la Necropoli oniferese di Brodue e Sas Concas e la Gualchiera di Tiana. Per la Barbagia-Mandrolisai, l’iniziativa “Longevitas Mandrolisai”, grazie alla quale fra Atzara, Meana Sardo, Ortueri e Sorgono si provvederà all’adeguamento, accesso e collegamento dei sentieri, l’installazione di segnaletica, superamento delle barriere architettoniche, aree di sosta e ristoro. Mettendo al centro le produzioni doc e i vigneti storici, recentemente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura, valorizzando le eccellenze locali.

La soddisfazione

«Si tratta di iniziative nelle quali il Gal ha creduto particolarmente tanto e sta continuando a lavorare intensamente», spiega Claudia Sedda, direttrice Gal Bmg. «Il nostro territorio, finora assente dai percorsi accatastati nelle Res, potrà così colmare una maglia nera. I nuovi sentieri contribuiranno e creare nuove opportunità e contenuti, contribuendo alla promozione del cuore della Sardegna». Anche Alessio Saba, responsabile del settore sentieristico di Forestas, esprime soddisfazione «per i progetti in campo che promuoveranno ulteriormente i paesaggi barbaricini, inserendoli finalmente nella Res. Puntiamo ad avviare i lavori della sentieristica a Febbraio 2025, le fasi di rilievo sono invece già in corso».

Il compiacimento è anche quello di Ilenia Vacca, sindaca di Ovodda e Presidente Gal Bmg: «I progetti in campo ci ripagano del lavoro intenso svolto in piena sinergia con Forestas, Unione dei Comuni e Comunità montana. Si aprono dei nuovi scenari per il nostro territorio».

