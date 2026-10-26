Sentieri sul colle di Sant’Elia, arriva il via libera al progetto 

Percorribili a piedi, ben segnalati, separati dagli spazi interdetti a protezione delle zone più fragili dal punto di vista naturalistico. La Giunta dà il via libera al progetto per la realizzazione dei sentieri, degli accessi pedonali e della segnaletica sul colle di Sant’Elia, nel rispetto della zona speciale di conservazione in cui l’area è inserita.

Il percorso

La rete prevede un sentiero principale, basato sul tracciato già esistente con il punto di ingresso escursionistico lungo viale Calamosca che arriva all’area del belvedere e dei siti archeologici sul punto più alto del colle, e da altri due percorsi secondari, con tracciati ad anello, importanti anche per diversificare le opportunità di fruizione escursionistica e distribuire i carichi di transito.

L’intervento, finanziato con 160mila euro, prevede l’installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, in linea con gli indirizzi previsti dalle linee guida della Rete Escursionistica della Sardegna e dagli standard del Club Alpino Italiano, la manutenzione delle strutture lignee presenti, come le staccionate, e il posizionamento di elementi di segnalazione e chiusura dei sentieri da interdire al passaggio realizzati con materiali naturali locali.

Le altre delibere

La Giunta ha approvato anche al nuovo schema di accordo con la Sardegna Film Commission per la pubblicazione dei bandi “Filming Cagliari”, valido per il trienni 2026/2028. L’obiettivo è rafforzare l’immagine di Cagliari e del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale come scenario naturale per le produzioni cinematografiche e audiovisive, anche attraverso la valorizzazione delle professionalità e delle aziende di settore locali. L’interesse delle case di produzione cinematografiche per la città è testimoniato dai 23 progetti presentati negli ultimi anni.

Ammonta a 7 milioni e mezzo di euro, invece, il quadro economico per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione totale del complesso scolastico di via Falzarego-De Amicis: la Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e alla successiva fase esecutiva. Tra gli interventi previsti il rifacimento delle coperture e la riqualificazione degli spazi esterni e il rifacimento integrale degli impianti idrico-sanitari, di quelli elettrici e degli impianti di rete dati e di climatizzazione. Le risorse arrivano per 6 milioni e 750mila euro da un avviso pubblico della Regione Sardegna per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, a cui il Comune aveva partecipato prevedendo un cofinanziamento di 750mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA