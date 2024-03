Sentieri senza chiudende per chi cammina al Monte 

Trenta giorni per osservazioni. Il tempo che il Comune di Nuoro ha dato ai proprietari dei terreni privati sul monte Ortobene dopo aver avviato il procedimento di attribuzione del carattere di “Dicatio ad patriam” sui tratti di sentiero del monte Ortobene catastalmente ascritti ai cittadini. Lo scorso 23 febbraio il Comune ha quindi previsto la servitù di uso pubblico in tutti i tratti di proprietà privata attraversati dai sentieri del Monte interessati al turismo forestale, vietato chiudere i terreni attraversati dai sentieri. Ora l’avviso del procedimento resta affisso per 30 giorni, e chi è interessato può entro quella data presentare osservazioni in Comune.

