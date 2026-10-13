Sentieri liberati dagli alberi crollati 

Parole d’ordine sicurezza e ripristino. Al bosco Seleni si lavora a gran ritmo per la rimozione degli ultimi alberi abbattuti del devastante ciclone “Harry” a fine gennaio. Piante cadute rovinosamente anche sul sentiero Andala Segura, inaugurato nel 2024, il primo accessibile della Sardegna con le certificazioni motoria, sensoriale e cognitiva. «Il percorso di Andala Segura è stato occupato da una serie di alberi abbattuti dal ciclone e si sta provvedendo alla loro rimozione – ha spiegato la vicesindaca Maria Tegas – un sentiero inclusivo dotato di batti bastone e corde e che può essere praticato dai disabili anche con dei particolari mezzi ma che presenta dei problemi, alberi con ceppaie abbastanza grandi si sono ribaltati creando delle piccole voragini nel terreno. In questi giorni si lavora al ripristino del percorso».

Il 18 ottobre proprio al Seleni è prevista la Pink parade. «In vista dell’evento di domenica – ha proseguito Tegas - il bellissimo sentiero sarà sicuro e riportato alla condizione di fruibilità per cui è stato realizzato. Siamo contenti che la camminata in rosa, una manifestazione così importante, si faccia nel nostro bellissimo bosco». Il legnatico ricavato dai lavori è accatastato nell’area di Gennauara e a breve verranno pubblicate le ultime due graduatorie comunali per l’assegnazione. Questioni di giorni anche per l’inizio dei lavori di sistemazione della strada principale del Seleni. «Dobbiamo realizzare dei parcheggi nelle aree laterali della strada in modo che le macchine non sostino sul ciglio delle carreggiate – ha concluso la vicesindaca – e si eviti il carico all’interno del bosco».

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