Sentieri fantasma e dirupi: «Al lavoro per la sicurezza» 

Nel territorio di Gonnosfanadiga, circondato da un cuore verde e ai piedi del Linas, la bellezza dei boschi nasconde rischi ancora spesso ignorati. Cacciatori, fungaroli, escursionisti, amanti del trekking e della fotografia naturalistica e scampagnate possono trovarsi di fronte a voragini.

Più volte animali lasciati liberi dai loro padroni sono finiti per cadere all’interno di queste cavità, rendendo necessari interventi di recupero che, qualche volta, si sono rivelati anche complessi vista per la natura del luogo. Qualche settimana fa per recuperare il cane di un cacciatore è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il tema della sicurezza nei boschi torna al centro del dibattito locale, anche perché i Comuni dovrebbero occuparsi della segnalazione dei tratti più pericolosi.

Il sindaco Andrea Floris spiega: «Più volte, nel corso della legislatura, ci siamo impegnati con la segnaletica sia per quanto riguarda i sentieri e camminatoi, sia nella strada che conduce a Sibiri che in quella per monte Linas. Abbiamo sistemato e pulito le strade e pulirle; sicuramente è difficile da segnalare qualsiasi gola e pericoli vari anche perché è un territorio di miniera, ma lavoreremo anche su questo fronte», promette il primo cittadino.

