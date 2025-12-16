VaiOnline
Gonnosfanadiga.
17 dicembre 2025 alle 00:24

Sentieri fantasma e dirupi: «Al lavoro per la sicurezza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel territorio di Gonnosfanadiga, circondato da un cuore verde e ai piedi del Linas, la bellezza dei boschi nasconde rischi ancora spesso ignorati. Cacciatori, fungaroli, escursionisti, amanti del trekking e della fotografia naturalistica e scampagnate possono trovarsi di fronte a voragini.

Più volte animali lasciati liberi dai loro padroni sono finiti per cadere all’interno di queste cavità, rendendo necessari interventi di recupero che, qualche volta, si sono rivelati anche complessi vista per la natura del luogo. Qualche settimana fa per recuperare il cane di un cacciatore è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il tema della sicurezza nei boschi torna al centro del dibattito locale, anche perché i Comuni dovrebbero occuparsi della segnalazione dei tratti più pericolosi.

Il sindaco Andrea Floris spiega: «Più volte, nel corso della legislatura, ci siamo impegnati con la segnaletica sia per quanto riguarda i sentieri e camminatoi, sia nella strada che conduce a Sibiri che in quella per monte Linas. Abbiamo sistemato e pulito le strade e pulirle; sicuramente è difficile da segnalare qualsiasi gola e pericoli vari anche perché è un territorio di miniera, ma lavoreremo anche su questo fronte», promette il primo cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 