Sentieri di memoria racchiusi in un libro 

Andalas de memoria per Elini e l’Ogliastra è l’inizio di un percorso che ha come obiettivo la salvaguardia dell’identità, delle tradizioni e della storia. «Tutti elementi che non possono prescindere da chi realmente ha contribuito a realizzarli: le persone che sono vissute e vivono oggi a Elini. Proprio questo è il punto di partenza di Andalas de memoria: le persone, le loro famiglie e i legami che li uniscono. In poche parole la genealogia di Elini».

Luca Lobina, vicesindaco di Elini, illustra così l’anima del libro di Pino Ledda (casa editrice Demusdejanas), presentato nei giorni scorsi nell’aula polifunzionale. Lo studio genealogico è uno spaccato di storia lunga 400 anni, dal 1640 al 2024. La ricostruzione è stata frutto della partecipazione di ogni cittadino, sia residenti che emigrati. E tutti quanti, giovani e anziani, con impegno e entusiasmo si sono messi a disposizione.

