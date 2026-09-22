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Seui.
23 settembre 2026 alle 00:34

Sentieri di Libertà nel cuore di Montarbu 

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Per due giorni, il 24 e il 25 settembre, il compendio forestale di Montarbu ospiterà "Sentieri di Libertà". Trekking, dibattiti, la realizzazione di un murale con il logo dell'evento a Seui, e l'inaugurazione di un sentiero che farà parte del circuito dei Sentieri di libertà. All'appuntamento sessanta persone con disabilità mentale con il personale sanitario dei centri di salute mentale delle Asl, delle comunità terapeutiche e delle associazioni impegnate quotidianamente nell’aiutarli. Il progetto promosso dall'associazione Andalas de Amistade si basa su un modello di psichiatria che vede la comunità locale come il luogo di cura ideale per affrontare e risolvere la grave malattia mentale. Nella due giorni i partecipanti saranno impegnati in attività di trekking con una sosta per la terapia di gruppo.

Al mattino si svolgeranno le escursioni con le guide del Club Alpino Italiano e la collaborazione del personale di Forestas. Due le tipologie di escursione: una su un sentiero per tutti, di breve durata e agevole, l’altra sul sentiero più impegnativo di media durata, entrambi parte della rete sentieristica regionale realizzata e gestita da Forestas. La sera, prima di cena, si svolgeranno gli incontri per dibattere i temi della salute mentale e i benefici derivanti dalla fruizione dei beni comuni natura, ambiente, paesaggio. Sentieri di libertà è un’azione unica nel suo genere a livello nazionale grazie alla sinergia che lega una ultradecennale sperimentazione nella terapia con una nuova esperienza di lotta allo stigma basata sulla partecipazione attiva delle comunità.

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