Via Mameli.
20 febbraio 2026 alle 00:20

“Sentieri del tempo. Archeologia per tutti” Oggi si conclude il viaggio a ritroso nei secoli 

Sarà Marco Muresu, ricercatore in Archeologia Cristiana e Medievale all’Università di Cagliari a guidare l’ultimo incontro del ciclo di conferenze “Sentieri del tempo. Archeologia per tutti”, promosso dal Gak – Gruppo Archeologico Karalitano. L’appuntamento conclusivo, oggi a partire dalle 10 alla Mediateca del Mediterraneo, propone una lettura aggiornata della Sardegna tardoantica e bizantina: un periodo decisivo per comprendere continuità, trasformazioni e connessioni dell’Isola nel Mediterraneo. L’incontro rappresenta il momento finale del ciclo di appuntamenti che, da ottobre, accompagna i partecipanti in un viaggio attraverso la storia antica della Sardegna, dal prenuragico all’età medievale.

La conclusione di questo percorso lascerà spazio alla seconda edizione di “Nuovi occhi sul passato”, il ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università. In programma dal 14 marzo al 23 maggio sei incontri alla Cittadella dei Musei per “Leggere l’archeologia tra scienza, memoria e paesaggio”.
