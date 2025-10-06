VaiOnline
07 ottobre 2025 alle 00:27

“Sentidu” va a Teti 

La puntata di “Sentidu” in onda questa sera alle 21 su Videolina è dedicata a Teti. Gianluca Medas (nella foto) accompagna lo spettatore con parole poetiche e domande che scavano: ita est una comunidadi? Cumenti dda podeus arreconosci?

A Teti, paese piccolo e antico, la memoria è intrecciata alla quotidianità: i racconti degli anziani portano alla luce giochi e fatiche, la vita delle famiglie numerose, il pane fatto in casa, le mandrie di bovini e cavalli, la durezza della campagna e la leggerezza dei sorrisi. Pinuccio Desotgiu e Pietro Soddu sono i custodi di questi ricordi: dalle descrizioni della vita domestica ai lavori nei campi, dai racconti della scuola mancata alle difficoltà di crescere senza mezzi, fino al valore della comunità come unica forma di resistenza.

