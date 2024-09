“Sentidu” va a Ballao 

In onda questa sera alle ore 21 su Videolina, la quarta puntata di “Sentidu”, is arraxinis de sa vida ci porterà nel cuore di Ballao, un luogo dove il passato rivive attraverso le testimonianze degli anziani del paese. Gianluca Medas (foto) , il nostro instancabile raccoglitore di storie, ci guiderà in un viaggio attraverso i ricordi dei protagonisti di questa puntata, tra cui tzia Esterina Podda, tziu Erminiu Puddu, tzia Grazia Lai e tzia Maria Villi.

La puntata si aprirà con una riflessione sui tempi duri vissuti dalla comunità di Ballao, dove la vita, nonostante le difficoltà, era resa ricca dalla saggezza e dalla resilienza degli anziani. Attraverso le loro parole, scopriremo un mondo in cui la memoria e la tradizione orale giocano un ruolo fondamentale nella definizione dell'identità comunitaria.