30 settembre 2025 alle 00:37

“Sentidu” con Medas 

Appuntamento questa sera alle 21 su Videolina con una nuova puntata di “Sentidu” con Gianluca Medas (nella foto) che ci porterà a Setzu.

Racconta Medas: «A Setzu lo stupore negli occhi per un mondo che sembrava un paradiso si è presto trasformato in paura e fatica. Dai ricordi della scuola e dei giochi semplici, fino alla memoria della bomba caduta durante la guerra, la comunità racconta la propria storia di dolore e resistenza. Negli anni Sessanta arrivarono le macchine, i primi stipendi, la modernità: tra speranze e timori, il paese si specchia nel destino della Sardegna intera. Un viaggio nella memoria di una comunità che ha conosciuto la discesa e la risalita, lo smarrimento e la forza di guardare avanti».

