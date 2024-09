“Sentidu” ad Arbus 

La terza puntata di “Sentidu is arrexinis de sa vida”, in onda questa sera alle ore 21 su Videolina, ci conduce nel cuore della comunità di Arbus, un luogo in cui la storia si intreccia con la memoria degli anziani, custodi di un passato ricco e complesso.

Arbus ha vissuto intensamente il conflitto tra l'industrializzazione sfrenata e una cultura agropastorale millenaria. La puntata si apre con una riflessione sulla vita e sulle sue innumerevoli sfide. Attraverso le voci dei protagonisti, il nostro raccoglitore di storie Gianluca Medas (nella foto) , ha avuto modo di esplorare le memorie degli anziani di Arbus, testimoni diretti di un tempo in cui l'arte e i mestieri erano il cuore pulsante della comunità.