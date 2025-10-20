“Sentidu” a Samassi 

Questa sera, alle 21, su Videolina va in onda una nuova puntata di “Sentidu” condotta da Gianluca Medas (nella foto) che oggi farà tappa a Samassi.

Le parole di Natale Enrico Contu, Agostino Serra, Giuseppe Lisci e Vitalia Manca disegnano un tempo in cui tutto si faceva con poco, ma nulla era privo di senso. La guerra, il pane a tessera, le strade sterrate, i giochi dei bambini: ogni ricordo è un frammento di un mondo che non c’è più, ma che ancora insegna a guardare avanti. Un viaggio nella memoria collettiva che chiude il ciclo di “Sentidu” con un messaggio di gratitudine e di continuità: il tempo passa, ma le radici restano.