Questa settimana sono gli abitanti di Meana i protagonisti della puntata di “Sentidu”, in onda oggi alle 21.30. Il nostro Gianluca Medas, all’interno della bellissima e storica casa Arca, ha incontrato le persone del paese, raccogliendo storie davvero speciali e riuscendo a sistemare ogni fascia di età all’interno del mosaico delle testimonianze. Da questo incontro emerge una comunità ricca di tradizioni da rispettare. In omaggio al passato, in preparazione del futuro.

