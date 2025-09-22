VaiOnline
23 settembre 2025 alle 00:25

"Sentidu" a Gesturi 

Questa sera alle 21 su Videolina andrà in onda la quarta puntata di “Sentidu – Is Arraxinis de Sa Vida”, la trasmissione di Gianluca Medas che raccoglie la memoria della Sardegna attraverso le voci autentiche di chi l’ha vissuta. Il viaggio ci porta a Gesturi, terra di silenzi profondi e di fatiche quotidiane, dove la vita si misurava non in comodità ma in resistenza. Ogni uomo e ogni donna era Sisifo, con una pietra sulle spalle da spingere in alto ogni giorno, per vederla ricadere ancora. Eppure, in quella ripetizione, si custodiva dignità. Attraverso i racconti di Antonio Aracu, Franco e Nino Sanna e Ignazia Maria Cordella, la puntata intreccia voci che parlano di un mondo che dei poveri faceva carne da fatica, sfruttandoli per un tozzo di pane, ma anche di una fantasia che ha permesso la rinascita della nostra terra.

