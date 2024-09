“Sentidu” a Gesico 

Questa sera alle 21, Videolina trasmetterà la quinta puntata di “Sentidu – Is arraxinis de sa vida”, il programma che ci porta nel cuore delle tradizioni e della memoria collettiva della Sardegna. In questa puntata, Gianluca Medas (foto) ci guiderà in un emozionante viaggio a Gesico, un piccolo centro che racchiude storie profonde e ricordi indimenticabili.

La puntata si aprirà con l’introduzione di Medas, che ci condurrà attraverso le vie di Gesico, un luogo dove le generazioni più anziane continuano a trasmettere i loro insegnamenti e la loro saggezza. Tra i protagonisti della serata ci saranno Nerina Accalai, Giacinta Salis, Floria Manca e Tarcisio Carta, ognuno dei quali condividerà frammenti della propria vita e della propria esperienza.