14 ottobre 2025 alle 00:06

“Sentidu” a Bultei 

Questa sera, alle 21, su Videolina, va in onda una nuova puntata di “Sentidu” il programma di Gianluca Medas (nella foto) che questa settimana ci porta alla scoperta delle storie di Bultei.

Le testimonianze di Giuseppina Piredda, Sebastiana Sanna, Andrea Fenu e Gavino Marteddu restituiscono un mosaico di vita: l’emigrazione che ha segnato famiglie intere, la dignità dei mestieri umili, le feste che riunivano il paese, la politica che accendeva speranze. La puntata diventa un viaggio nella memoria di Bultei, dove le storie individuali si intrecciano a quelle collettive, rivelando la forza di una comunità che ha conosciuto lo smarrimento ma non ha mai smesso di cercare il proprio futuro.

