Sentenza beffa per una ragazza madre 

Va in Tribunale, le danno ragione e poi la condannano. Per una ragazza madre di Olbia la giustizia civile è uno schiaffo che brucia. E la sua storia adesso è finita al Csm con una segnalazione. La giovane si era rivolta ai giudici di Tempio chiedendo un provvedimento che l’aiutasse ad allevare la figlia di pochi anni, perché il padre, si legge negli atti “ha mostrato disinteresse nei confronti della figlia, di cui non si è mai preso cura, delegando qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all’educazione”. Sono le argomentazioni della giovane, che però anche il padre della bambina almeno parzialmente riconosce. L’uomo risiede molti mesi all’anno in Lombardia per lavoro e dice che “ove il Tribunale ritenga la distanza elemento ostativo all’affidamento condiviso della minore, nulla oppone, rimettendosi al prudente apprezzamento del Giudice nell’esclusivo interesse della minore”. Non basta, perché l’uomo, a fronte di una richiesta di un assegno di mantenimento di 650 euro al mese, dà il via libera per 400 euro. Quindi anche il padre della bambina non appare maldisposto. Ma la sorpresa, amara, per la mamma arriva con il decreto del Tribunale.

Danno e beffa

La ragazza chiedeva l’affido in esclusiva della figlia, per non dover ogni volta essere legata, per questioni burocratiche, al padre della bambina che vive lontano. La risposta è no perché comunque, si legge nel decreto, l’uomo ha rapporti quotidiani con la figlia “tramite videochiamata”. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, il Tribunale dà ragione alla ragazza, ma quantifica in 250 euro il versamento mensile da parte del padre, che aveva dato la disponibilità per 400 euro. Questo è il contenuto, in estrema sintesi, del decreto che riconosce il diritto della giovane donna al mantenimento della sua bambina. Ma la sorpresa arriva alla fine.

Vince e deve pagare

La giovane mamma di fatto ha ottenuto ragione dal Tribunale, che, però, l’ha dichiarata soccombente e condannata a pagare diverse migliaia di euro di spese legali al compagno, la persona alla quale sono stati chiesti i soldi per allevare la minore. Peraltro l’uomo, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, non aveva chiesto il pagamento delle spese legali.