Senso unico vicino alle scuole, il Comune: «Scelta giusta» 

È passato qualche tempo da quando via della Resistenza a Sestu è diventata a senso unico, prevedendo il divieto di accesso per chi deve arrivare da via Ottaviano Augusto a via Brigata Sassari.

Una novità che continua a dividere: «Abito vicino e per me entrare da via Brigata Sassari in via della Resistenza per uscire in via Cagliari era un notevole risparmio di strada e tempo», spiega Samantha Ancis; «ora sono costretta a fare un percorso più tortuoso, più lungo e con più incroci dove non è precedenza». Tra i favorevoli invece c’è Alessio Loni: «Il percorso alternativo non è così male, basta fare più attenzione, e la strada è più sicura». In mezzo a via della Resistenza infatti c’è una scuola elementare: «Dopo un’attenta analisi condotta dalla Polizia Locale, si è optato per renderla a senso unico, così facendo si è passati a una sola corrente di traffico che garantisce ordine e maggiore sicurezza per mamme e bambini in attesa dell’ingresso a scuole», spiega il vicesindaco, Massimiliano Bullita. «Il cambiamento ha risolto anche l’uscita con poca visibilità da via Della Resistenza verso via Costituzione». Qualche perplessità poi per le nuove strisce tratteggiate ai lati della strada al posto dei vecchi parcheggi. In realtà delimitano la carreggiata. Non è però da escludere che vengano anche tracciati parcheggi nuovi.

