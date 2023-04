Senso unico sulla 126, ok dell’Anas 

Via libera dell’Anas al senso unico sulla Statale 126 che attraversa il centro abitato di Arbus. Resta aperta la parentesi sui parcheggi col disco orario che «dovranno essere regolarizzati con separata richiesta». E questo non è il solo vincolo previsto dal nullaosta al senso di marcia, l’elenco è lungo e va dall’obbligo di installare la segnaletica anche negli incroci del percorso alternativo, al transito libero dei mezzi di soccorso, all’autorizzazione dei lavori da eseguire sul tracciato con l’avvertimento a «demolire quanto realizzato nel caso in cui non dovesse rispettare il progetto e le opere delle quali il Comune ne risponde sia civilmente sia penalmente». Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «La buona notizia è che dopo 11 anni di scontri con atti amministrativi e vicende giudiziarie, pace fatta e collaborazione nel rispetto della sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Insieme per valorizzare il patrimonio stradale, secondo direttrici nazionali e regionali». Intanto il consigliere Agostino Pilia, primo firmatario di un’interrogazione della minoranza, dice: «Chiediamo se siano stati coinvolti il centro commerciale naturale e la commissione al traffico, oltre alla copia degli elaborati tecnici inviati all’Anas». ( s. r. )

