Senso unico nei cavalcavia ferroviari 

Ad Assemini proseguono i lavori di manutenzione dei cavalcaferrovia: su richiesta della ditta siciliana Salamone Raimondo, il Comune ha stabilito per lunedì prossimo la chiusura al traffico veicolare di metà carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato in quelli di via Cabras, via Quintino Sella e via Olimpia/Gramsci.

Il traffico verrà regolato dai semafori in entrambe le direzioni di marcia.

Il fine è procedere con la posa in opera dei giunti di dilatazione previsti all’interno dei più ampi lavori di manutenzione di tutti i cavalcaferrovia asseminesi finanziati con fondi Pnrr.

I giunti di dilatazione non sono altro che degli spazi ristretti aperti nell’asfalto che consentono ai movimenti e alle dilatazioni del manto stradale di avvenire in modo controllato, prevenendo danni alle finiture interne ed esterne della struttura del ponte. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA