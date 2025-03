Senso unico in via Nazionale, scontro tra sindaca e commercianti 

Il Comitato dei commercianti di via Nazionale a Decimomannu riprende la sua azione di protesta contro l'inserimento del senso unico di marcia nella via principale del paese e dopo diversi incontri con l’amministrazione, sempre senza i risultati sperati, nei giorni scorsi ha sollecitato nuovamente la Giunta comunale, presentando decine di richieste di accesso agli atti: «Porteremo avanti questa azione con tutti i mezzi - commenta Giuseppe Gagliano, 62 anni, portavoce del comitato - abbiamo chiesto di visionare il progetto ma ci è stato negato. Nel 2018 un’ordinanza disciplinava la sosta sopra i marciapiedi perché ritenuti di vitale importanza per le attività commerciali, iniziativa sostenuta da molti consiglieri ancora oggi in carica, possibile che da un giorno all’altro si sostenga il contrario? Mantenere il traffico, garantire parcheggi e aumentare i servizi è il vero obiettivo che dovrebbe animare l’amministrazione, così stanno facendo l’esatto contrario».

«In via Nazionale ci sono problemi per la sicurezza, i parcheggi e la viabilità», replica la sindaca Monica Cadeddu, «dobbiamo trovare soluzioni che portino vantaggi per tutti: cittadini, commercianti, automobilisti e anche per il servizio pubblico di trasporto». (ca. ma.)

