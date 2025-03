«Senso unico in via Nazionale? Per noi è un errore» 

Il Comitato dei commercianti di via Nazionale a Decimomannu riprende la sua azione di protesta contro l'inserimento del senso unico di marcia nella via principale del paese. Ieri pomeriggio l’intero Comitato, composto da una ventina attività commerciali e dai proprietari degli immobili, è stato ricevuto dalla Giunta.

«Il senso unico – commenta il portavoce del comitato, Giuseppe Gagliano, 62 anni – è un progetto che non tiene conto delle nostre esigenze. In via Nazionale la vera priorità sarebbe il rifacimento dei marciapiedi».

Inutili finora anche le altre argomentazioni. «Abbiamo raccolto 900 firme contro questo progetto», ricorda Francesca Scarpa, 37 anni, altra promotrice: «L’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis e il comandante della polizia municipale Enrico Zaru parlano di problemi di sicurezza preventiva quando invece basterebbe sperimentare un senso unico ai mezzi pesanti autorizzati e ai pullman, lasciando il doppio senso alle auto».

«Abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare i pareri dei commercianti se richiesti, stiamo sempre ragionando su tutte le soluzioni possibili», commenta la sindaca Monica Cadeddu: «Sicuramente – aggiunge – alcune preoccupazioni espresse dai titolari delle attività sono in parte condivisibili: questa novità è una svolta epocale. Non abbiamo fretta di iniziare, la scelta deve essere totalmente consapevole».

