Senso unico in tre strade del paese 

Garantire l’incolumità degli utenti della strada: con questa motivazione la Giunta di Arbus ha incaricato il responsabile della polizia municipale per la modifica della viabilità che interessa tre vie dell’abitato: Giovanni Maria Angioy, Enrico Berlinguer e Sandro Pertini. Nel dettaglio le novità che principalmente interessano gli automobilisti diretti a Guspini prevedono l’istituzione in via Angioy del senso unico, nel tratto compreso fra l’attività commerciale Verde Mare e l’intersezione con le vie Berlinguer e Pertini. Nello stesso percorso verranno installati due dissuasori di velocità, mentre ritorna il doppio senso di circolazione in via Pertini, dall’incrocio con la via Costituzione fino all’intersezione con Via Della Pineta. «L’ulteriore modifica al piano traffico – dice il sindaco Paolo Salis – nasce dalle proteste dei residenti che da troppo tempo lamentano l’eccessiva velocità dei mezzi in quel percorso parallelo al senso unico della statale 126». (s. r.)

