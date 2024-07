Senso unico, il sindaco non arretra 

«Sì alla fermata nel piazzale della torre spagnola con vista al mare ma la strada resta a senso unico»: parola del sindaco di Arbus, Paolo Salis. In un Consiglio comunale fiume, nonostante la minoranza abbia ribadito «la pericolosità di un percorso nato come corsia di emergenza e ora diventata strada« e i proprietari delle villette estive «l’assurdo di avere il mare sotto casa e dover percorrere 10 chilometri al giorno», Salis è stato irremovibile. Eccezione per il via libera alla fermata davanti alla monumentale torre, dove il divieto sarebbe in contrasto con la “Tassa sul panorama”, da 300 a 1.500 euro per le immagini della Costa Verde. Infine bocciata la mozione sulla revoca del provvedimento.

Incidenti, litigi, multe

In Aula il primo cittadino ha ripetuto il noto ritornello: «Nessun passo indietro, il senso unico serve per dare risposte sul fronte della sicurezza e del traffico caotico: incidenti, litigi, multe. Non è scelta politica, va oltre qualsiasi contrapposizione tra assessori e sindaci avvenuta in passato. L’obiettivo è riqualificare il villaggio. Giustizia sociale. Da questa località arriva nelle casse pubbliche il 70 per cento dei tributi Imu e Tari del litorale». Salis si è poi soffermato sul procedimento legale nei confronti degli autori di immagini e frasi diffamatorie. Una in particolare: «L’offesa – commenta Salis – è diretta a noi ma dispiace che abbiamo tirato in ballo i disabili». Poi un cenno alle modifiche: «Su le sbarre del condomino per il passaggio delle ambulanze e dei mezzi di servizio in una strada privata a uso pubblico».

«Soluzioni pasticciate»

Dai banchi della minoranza è intervenuto il capogruppo, Michele Schirru: «La maggioranza va avanti con arroganza e soluzioni pasticciate che non hanno futuro». Gianni Lussu: «Sbagliati i tempi per rivoluzionare la viabilità: proprio nei mesi estivi, quando il villaggio si popola. Riteniamo che nel tragitto non ci siano nemmeno le condizioni di sicurezza. Non conforta sapere che gli amministratori si prenderanno le responsabilità: i danni chi li paga?» Per Agostino Pilia quella non è una strada: «Mancano le caratteristiche per considerarla tale. Il collaudo complessivo non c’è, pertanto la stessa sosta a pagamento è illegittima».

«Così uccidete il turismo»

Alcuni rappresentanti del comitato spontaneo erano arrivati con cartelli su cui si leggeva “No al senso unico”: dopo l’alt dei vigili li hanno lasciati all’esterno. «Il senso unico – ha detto Piergiorgio Sollai – danneggia chi ha realizzato un’attività. Gestisco case vacanze, gli ospiti lamentano un percorso troppo lungo per la spiaggia, buio di notte. Questo è uccidere il turismo: le recensioni verranno lette da tanti. Va bene riqualificare il villaggio, ma il senso unico va tolto subito». Così Nando Tuveri: «Ci hanno imposto la tassa di soggiorno, in cambio di cosa?» E un residente, Mario Mura: «Ci hanno dato la parola ma non ci hanno ascoltato».

RIPRODUZIONE RISERVATA