Senso unico, il Comune non fa marcia indietro 

Senza pace la strada a senso unico per la spiaggia di Torre dei Corsari, storico villaggio turistico della Costa Verde. Alle porte della stagione balneare 2026, si registra un nuovo clima di forti incertezze e tensioni tra l’amministrazione del Comune di Arbus, il gruppo di minoranza, i residenti della località e i turisti. Che il senso di marcia non fosse gradito è cosa nota fin dall’istituzione nel 2024, il fatto è che il sindaco, Paolo Salis, continua a promettere un passo indietro, l’ultimo è di questi giorni: «Forse ci siamo, stiamo valutando la fattibilità». Nulla di fatto, solo un’ipotesi, sconosciuta ad alcuni dei suoi stessi assessori. Sarà la volta buona per una vacanza serena? Dalle reazioni sembra di no.

La vicenda

Gli sviluppi sul senso unico fortemente conteso, arrivano da una recente delibera di Giunta: “Manutenzione straordinaria e nuove opere pubbliche per la fruibilità, l’accesso e la sosta nelle borgate marine e nella frazione di Sant’Antonio di Santadi”. Un progetto di 181mila euro, fondi delle servitù militari, nato al posto delle opere programmate per modificare la viabilità di Torre dei Corsari. A raccontarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani, che, assieme al vicesindaco, Simone Murtas, l’assessore al Turismo, William Collu, e la consigliera Alessandra Peddis, da ottobre fanno parte di un gruppo autonomo. «Premesso», ricorda Pani, «che siamo stati sempre contrari al senso unico, da tempo abbiamo condiviso la proposta del sindaco di ripristinare il doppio senso. La soluzione prevedeva una strada di accesso in un’area condominiale, prima accolta dai condomini, poi negata per questioni tecniche. Da qui il trasferimento dei fondi per altre opere: sicurezza delle strade di Sant’Antonio di Santadi, un percorso pedonale a Porto Palma e marciapiedi e discese sicure verso il mare a Gutturu’e Flumini».

La novità

Da poco è saltata fuori l’iniziativa del primo cittadino, comunicata in un incontro con alcuni proprietari delle villette estive. Interpellato, Salis risponde: «Della viabilità me ne occupo io. Per mettere fine al senso unico di Torre, ho trovato la strada giusta: sposteremo all’ingresso della spiaggia le sbarre telecomandate che delimitano il parcheggio del Comune, affidato in gestione all’esterno per 20 anni. Lunedì un sopralluogo tecnico per verificarne la fattibilità». Una doccia fredda per gli assessori di Arbus Protagonista. «La modifica della concessione balneare», ricorda Pani, «era una delle soluzioni in campo, mai più affrontata. Condividiamo la finalità, ma non i provvedimenti a senso unico».

La minoranza

«La verità», incalza Agostino Pilia, «è una sola: la scelta infelice e solitaria del sindaco ha comportato solo sperpero di denaro pubblico, malumori e proteste dei cittadini e dei turisti. Ora si vuol modificare un appalto, senza coinvolgere le istituzioni. In Consiglio come in Giunta non si va per alzare la mano». E Gianni Lussu aggiunge: «Alla vigilia della stagione, ecco la sorpresa. In assenza di chiarimenti, sorvoliamo sulla legittimità. Se la Giunta, invece di litigare da ormai nove mesi, si fosse occupata dei problemi del paese, la soluzione si sarebbe trovata già. Siamo ancora in tempo?».

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