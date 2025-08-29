VaiOnline
Muravera-San Vito
30 agosto 2025 alle 00:18

Senso unico alternato sulla Statale 387 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ritorna dalla prossima settimana il semaforo e il senso unico alternato sulla 387, in un tratto di circa duecento metri tra Muravera e San Vito. Dal 2 settembre, infatti, riprenderanno i lavori di ristrutturazione del ponte iniziati a luglio e sospesi ad agosto per limitare i disagi durante il maggior periodo di afflusso turistico. I lavori, in base all’ordinanza dell’Anas, andranno avanti sino al 12 ottobre.

Lavori che sono un po’ in ritardo sulla tabella di marcia (la conclusione definitiva era prevista, appunto, ad agosto) «perché – spiega in una nota l’ente strade – sono state applicate le disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro, e cioè nel periodo estivo si lavora dalle ore 6 alle ore 12.30» a causa delle alte temperature. Il senso unico alternato scatterà di nuovo dalle 7 di martedì 2 settembre. Ad eseguire i lavori l’impresa Irpinia Strade con sede a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 