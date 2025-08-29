Senso unico alternato sulla Statale 387 

Ritorna dalla prossima settimana il semaforo e il senso unico alternato sulla 387, in un tratto di circa duecento metri tra Muravera e San Vito. Dal 2 settembre, infatti, riprenderanno i lavori di ristrutturazione del ponte iniziati a luglio e sospesi ad agosto per limitare i disagi durante il maggior periodo di afflusso turistico. I lavori, in base all’ordinanza dell’Anas, andranno avanti sino al 12 ottobre.

Lavori che sono un po’ in ritardo sulla tabella di marcia (la conclusione definitiva era prevista, appunto, ad agosto) «perché – spiega in una nota l’ente strade – sono state applicate le disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro, e cioè nel periodo estivo si lavora dalle ore 6 alle ore 12.30» a causa delle alte temperature. Il senso unico alternato scatterà di nuovo dalle 7 di martedì 2 settembre. Ad eseguire i lavori l’impresa Irpinia Strade con sede a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino.

