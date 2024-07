Senso unico alternato sulla ex Carlo Felice 

A Macomer il fronte franoso rimane e i massi rischiano di crollare dal costone che sovrasta la strada ex Carlo Felice e di invadere comunque la carreggiata, nonostante la Provincia abbia provveduto alla sistemazione dei cosiddetti new jersey. Dopo venti giorni la ex Carlo Felice è stata comunque riaperta al traffico. L’arteria, ingresso principale di Macomer e collegamento principale con l’area industriale di Tossilo, di pertinenza della Provincia di Nuoro, era stata chiusa a causa di una frana con grossi massi che avevano invaso la carreggiata. Il primo intervento, con la pulizia del costone, è stato inutile. I vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, infatti, avevano individuato delle criticità costringendo la Provincia a un intervento più concreto. Sollecitata dall’amministrazione comunale di Macomer e da decine di imprenditori che operano a Tossilo, la Provincia ha realizzato il secondo intervento, limitando la carreggiata per oltre 100 metri, con i new jersey, e attivando il senso unico alternato, regolato da un semaforo. Una soluzione tampone che limita i disagi, si rischia però di rimanere così chissà per quanto tempo. Per la soluzione definitiva si dovrà attendere. La Provincia non disporrebbe delle risorse necessarie per la realizzazione di un lungo e alto muro di sostegno in cemento armato, necessario per contenere il fronte franoso. C’è anche da sistemare il fondo stradale, dove si verificano degli smottamenti, rendendo difficoltoso il traffico. La Provincia dovrà intervenire anche su altre strade attorno a Macomer, che versano in condizioni di precarietà. (f. o.)

