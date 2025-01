Senso unico alternato: caos sulla vecchia Carlo Felice 

La strozzatura resta. La Provincia doveva procedere con la nomina di un geologo, quindi avviare i lavori per l'eliminazione del fronte franoso nella zona di Serigone, sulla vecchia Carlo Felice. Una frana, all'inizio dell'estate scorsa, aveva invaso la carreggiata, impedendo la circolazione. Da subito si doveva procedere con la realizzazione di un muro di sostegno, con la stessa provincia che aveva reperito immediatamente i finanziamenti necessari. Per alleviare i disagi e consentire la circolazione, lo scorso giugno, la parte della carreggiata interessata dalla frana è stata recintata con i cosiddetti new jersey, con l'avvio del senso unico alternato, regolato da un semaforo. La situazione si doveva risolvere in tempi brevi, con la sistemazione di quel tratto di strada, addirittura subito dopo l'estate. Si tratta di una strada importante, perchè collega Macomer con l'area industriale di Tossilo, quindi anche l'ingresso principale da Cagliari e Oristano. «Sollecitiamo la provincia ad ogni piè sospinto - dice l'assessore Aldo Demontis - ci avevano garantito che l'intervento si sarebbe potuto fare in tempi brevi, ma ancora non vediamo aprirsi nessun cantiere». A lamentarsi sono soprattutto gli automobilisti che quella strada la percorrono tutti i giorni, in particolare i mezzi pubblici e i mezzi pesanti. (f. o.)

