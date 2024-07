Senso unico, abbattuti i cartelli stradali 

Vandali in azione nella strada per il mare, abbattuti i segnali del senso unico, appena installati dagli operai del Comune. L’ultimo gesto sul riordino della viabilità nel villaggio turistico di Torre dei Corsari che non è piaciuto a residenti, proprietari delle villette estive e neppure ai turisti e pendolari della balneazione. E così, la scorsa notte, ci sono andati di mezzo i cartelli stradali, staccati e buttati a terra, nei pressi della torre, da dove, dopo mezzo secolo, il doppio senso di marcia è stato cancellato: impossibile raggiungere la spiaggia, il transito è ammesso per rientrare a casa. La problematica verrà discussa oggi in Consiglio comunale con una mozione della minoranza. Presenti alcuni del comitato spontaneo contro il senso unico.

Il raid

Sicuramente un atto vandalico di chi non ha gradito lo stop alla libera circolazione, allungando il percorso per il mare dai 3 ai 5 chilometri, in una strada stretta. A trovarsi di fronte alla bravata notturna è stata la polizia municipale, ieri intorno alle 8.30. Sono dunque scattate le indagini da parte degli agenti per cercare di risalire agli autori del gesto vandalico: sono già in corso verifiche visto che ci sono strutture turistiche con telecamere. Episodio diverso da quello di domenica, quando un gruppo di bagnanti, a viso scoperto e dopo aver informato le autorità, ha tappezzato la strada con cartoncini colorati e la scritta “No al senso unico”.

Il Comune

Indignato il sindaco, Paolo Salis: «Non tutte le scelte sono condivisibili. Il confronto, però, deve essere l’unica arma del dissenso. Non mi sono mai sottratto agli incontri. Del caso specifico ne abbiamo parlato in diversi incontri pubblici. Questa contrarietà la capisco ma non la giustifico. La nostra non è una spedizione punitiva. L’obiettivo è riqualificare il villaggio. I progetti ci sono, le autorizzazioni no. Sono aree d’interesse comunitario, dove la burocrazia è più lenta che mai. Il senso unico è sperimentale, a ottobre potrebbe essere rimosso. Intanto ci sono alcuni aggiustamenti, più parcheggi liberi e transito consentito alle ambulanze e mezzi che trasportano prodotti per i chioschi».

Le reazioni

Condanna unanime del gesto, ad iniziare dai residenti. «Basta la parola - dice Mario Mura - per risolvere i problemi. Il resto è bocciato, senza se e senza ma». Salvatore Ghiani: «Mi dissocio da fatti simili. Chiedo al sindaco di tranquillizzare tutti con un atto semplice: elimini le sbarre dalla strada privata ad uso pubblico per il mare». Piergiorgio Sollai del comitato: «Mai sarò vicino a chi distrugge beni pubblici. Stiamo lavorando contro il senso unico con manifestazioni pacifiche. Domenica prossima è previsto un sit-in all’ingresso del villaggio. Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla Questura, alla Compagnia dei carabinieri di Villacidro e al Comune».

