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24 maggio 2026 alle 00:35

Sensini: «Quest’estate le scuole di vela esploderanno» 

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«Sono sicura che le scuole di vela esploderanno quest’estate. Sempre più ragazzini vorranno imparare, vorranno stare in acqua». Alessandra Sensini, leggenda della vela e oggi dt Giovanile e responsabile della Foil Academy della Fiv, attende «l’effetto volano che eventi così generano». Anche per far scoprire che «sono ambienti in cui quando sei piccolo puoi sognare di fare le Olimpiadi ma non è necessario arrivarci. Puoi anche sognare di lavorare in questo ambiente, fare altro, l’ingegnere, progettare, fare il logistic manager. Ci sono tante cose».

La visione della Fiv «adesso è molto evidente guardando Luna Rossa Youth & Women», spiega. «Ci sono ragazzi che hanno fatto tutto il percorso, dall’Under 19, partecipando ai Mondiali giovanili e vincendoli o vincendo gli International Trophy. Parliamo di Margherita Porro, Giovanni Santi, Maria Giubilei, poi passati alle classi olimpiche e infine a Luna Rossa. Il percorso è quello». Un segnale è il dominio azzurro nei Nacra 17, con Maria Giubilei e Gigi Ugolini, dopo Caterina Banti e Ruggero Tita: «Sicuramente è legato al lavoro della Federazione: abbiamo portato tanti ragazzi giovani nel Nacra 15, abbiamo una flotta che credo di poter dire sia la migliore del mondo: andiamo alle regate con venti equipaggi. E poi c’è un know-how importante che arriva dall’olimpica». L’Isola sta facendo la sua parte: «Certo. La Sardegna è sempre stata forte nel windsurf, ma sta facendo bene in generale». Anche come campo di regata (Napoli è avvisata): «Diciamo che venerdì e ieri c’era un onda difficile da gestire con queste imbarcazioni e queste velocità ma i nostri sono preparati». ( c.a.m. )

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