Sensi unici permanenti in centro  

I nuovi sensi unici nel centro di Serramanna diventano permanenti. Tutto in forza dell’ordinanza firmata dal responsabile del settore Vigilanza del Comune Danilo Mascia sulla “Modifica permanente della viabilità per l'istituzione del senso unico di marcia nella via Rimembranze e via Trieste”.

A dettare le nuove disposizioni in materia di traffico era stata, a marzo scorso, la Giunta comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera. Ora la presa d’atto del capo della polizia locale, che firma l’atto che istituisce in modo definitivo i nuovi sensi unici a Serramanna, dove le vie Rimembranze e Trieste (due strade del centro storico) sono percorribili in un’unica direzione di marcia: la prima verso la stessa via Trieste e quest’ultima in direzione opposta, verso via Serra. Con la misura voluta dall’esecutivo si viene di fatto a creare un anello tra le due arterie che punta a rendere più sicura la circolazione nelle due vie.

