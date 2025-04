Sensi unici nel centro storico: scontro minoranza-sindaca 

Con un Consiglio comunale in arrivo (domani pomeriggio alle 17), la sindaca Monica Cadeddu non ha voluto aspettare per dare un anticipo di replica all’interrogazione presentata dai consiglieri dell’opposizione. L’argomento? Il progetto di riorganizzazione della viabilità urbana. La minoranza, infatti, sta battendo su un ferro ancora caldo: «Sono state segnalate criticità per i sensi unici di via Nazionale, via Stazione e corso Umberto», premettono i cinque firmatari nella nota protocollata il 2 aprile. A tal proposito il gruppo “Cresciamo” ha chiesto se l’amministrazione avvierà il progetto «o se intende valutare ulteriormente le criticità palesate» anche dai cittadini e dagli esercenti.

Pronta la replica della sindaca: «L’iter di riorganizzazione della viabilità è ancora in corso, tanto che la delibera di Giunta non è stata approvata. L’amministrazione sta continuando ad approfondire le criticità emerse con l’obiettivo di bilanciare sicurezza stradale, traffico e vitalità economica». Il dialogo con i commercianti non è mancato: «Lo dimostrano i cinque incontri ufficiali». E ad oggi l’unica proposta alternativa concreta è stata l’inserimento di attraversamenti pedonali rialzati, già previsti nel progetto: «Questa interrogazione sembra dettata più da dinamiche politiche e mediatiche che a una reale volontà di affrontare il problema in modo costruttivo. Proseguiamo nel lavoro con responsabilità, valutando soluzioni praticabili nell’interesse di tutta la comunità». (sa. sa.)

