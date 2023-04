Sensi unici e rotonde: una rivoluzione 

Esprime qualche dubbio chi passa spesso in quella zona: «Sicuramente rendere via San Sebastiano senso unico nel suo tratto più stretto evita il problema di trovarsi faccia a faccia con chi viaggia nel senso opposto», spiega Giulio Casti, un residente, «ma chi viaggia verso via Roma come me avrà poche alternative. Svoltando in via Eleonora d'Arborea per esempio, troverò una situazione uguale a quella che si verificava in via San Sebastiano: la strada tende a restringersi, è doppio senso e sono presenti le auto parcheggiate. La svolta in via Villa Valeria non è da meno, in via Giardini ci sono tante auto in sosta e i pericoli derivano dall'incrocio stretto e poco visibile di via Orticello. Poi via Sant'Elena, la più stretta di tutte».

Tra le modifiche più importanti c'è quella di via San Sebastiano che, esattamente come via Roma, diventerà a senso unico in direzione cimitero, sino a via Eleonora d'Arborea. Occhio allo "stop” che obbliga i guidatori provenienti dal centro abitato a dare precedenza a chi arriva dal camposanto.

Prove generali per la nuova rivoluzione della viabilità sansperatina: dai sensi unici di via San Sebastiano, al reintegrato doppio senso di una parte di via Iglesias, e ancora nuove rotonde e studi preliminari. Notizie che accompagnano l'annuncio dell'attivazione degli autovelox esistenti e l'arrivo di altri due nuovi.

Via San Sebastiano

Dal Municipio

L'assessore alla Viabilità, Roberto Schirru, spiega la scelta: «Era una richiesta precisa degli stessi abitanti, il progetto permetterà ai guidatori di attraversare la strada con più tranquillità». E sulla sosta selvaggia di via San Sebastiano? «"Ne siamo a conoscenza e stiamo analizzando possibili soluzioni. Da divieti di sosta, fino a passaggi pedonali che eliminino e parcheggi su un lato», risponde Schirru.

Ma spazio anche ad altri cambiamenti: «Abbiamo creato la rotonda di via Pio la Torre per assicurare la sicurezza dei guidatori», continua Schirru, «l'incrocio è molto largo e molti non capivano come attraversarlo. Ora dovremmo aver risolto, la gente apprezza, la rotonda è molto meglio di uno stop in questo caso». E se non funzionasse? «Siamo pronti a studiare nuove soluzioni, come successo in vico San Giovanni di nuovo a doppio senso dopo le criticità esposte dai residenti. O per esempio via Iglesias, pronta a tornare a doppio senso nel tratto da via Maddalena a via Tempio. Era un giro disumano per i cittadini».

Il sindaco Fabrizio Madeddu precisa: «Le nuove modifiche sono sempre da intendersi in prova per tre-sei mesi. Se dovessero esserci problemi invitiamo la popolazione a farcelo presente».

