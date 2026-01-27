Sensi unici e divieti, cambia la viabilità 

A Uta sono iniziati i lavori per le modifiche del senso di marcia di alcune strade. Ora è in corso il ripristino delle segnaletiche orizzontali e verticale. In via Decimo è stato istituito il senso unico di marcia nella direzione verso via Regina Margherita; in via Cannas de Noratu non si può più uscire verso la via Sant’Ambrogio e bisognerà passare dalla via Riu Nostu. Ci sono novità anche nella circonvallazione di Santa Maria: senso unico di marcia attorno al Santuario passando dalla destra in senso antiorario; il pezzo di strada di via Raimondo Fresia tra via Stazione via Torino. Con la presenza dei tanti pullman che hanno sostituto i treni c’è un traffico particolarmente intenso che ostacola la viablità creando disagi con lunghe code che arrivavano fino all’area di servizio. Sarà istituito il senso unico in via De Gasperi e alcuni divieti di sosta e di fermata in vico Roma.

«Vogliamo sempre migliorare la sicurezza nel nostro territorio in zone particolarmente sensibili che vengono interessate dal passaggio dei bambini in uscita sia delle scuole “Giuseppe Garibaldi” e in via Regina Margherita», dice l’assessore Graziano Meloni. «Anche nel 2024 c’è stata una petizione da parte dei cittadini che chiedevano di mettere in sicurezza quelle strade».

