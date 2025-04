Sensi unici e bike sharing «Ecco la città del futuro» 

Sensi unici di marcia, Zone 30, Ztl, piste ciclopedonabili e miglioramento del trasporto pubblico. Ecco la Oristano del futuro, disegnata attraverso le carte dei Piani urbani della mobilità sostenibile e del traffico.

Dopo quindici mesi di incontri e programmazione, l’Amministrazione civica è pronta a dotarsi dei due nuovi strumenti che ridisegnano la viabilità cittadina. Ieri Gabriele Astolfi e Claudio Troisi, tecnici di Leganet (la società specializzata alla quale il Comune ha affidato la redazione dei due Piani), hanno illustrato in anteprima ai consiglieri comunali i principali interventi che guideranno i progetti di mobilità urbana di medio-lungo periodo per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

«Passo importante»

«È un passo importantissimo - sostiene l’assessore competente, Ivano Cuccu, che assieme al sindaco, Massimiliano Sanna, ha introdotto i lavori - non solo si rivedono le strategie urbanistiche, ma si proietta la città nei prossimi dieci anni».

Flussi di traffico, punti di congestione e problemi legati alla sicurezza hanno indirizzato i tecnici verso soluzioni (anche di immediata fattibilità) che interessano tanto il centro quanto le periferie.

Nuovi sensi unici

Le variazioni più incisive riguardano la creazione di sensi unici: un po’ l’obiettivo (poi rimasto sulla carta) già inserito nel Pum del 2017 disegnato dalla Giunta Tendas e approvato da quella di Lutzu. In quello che viene identificato come “quadrante via Repubblica”, ad esempio, è prevista l’istituzione di transiti unidirezionali nelle vie Campania, Umbria, Lazio, Toscana, Friuli e La Sila.

Anche nel centro storico, dove la struttura viaria è composta da assi con una ridotta sezione stradale e una limitata offerta di sosta, la viabilità è destinata a cambiare, con sensi unici di marcia nuovi o invertiti nelle vie Martignano, Goito o Azuni, solo per citarne alcuni.

Nel quadrante “delle Regioni”, tutta la rete compresa tra le vie Messina e Simeto è studiata con sensi unici di percorrenza nelle vie Tevere, Taranto, Po e Ancona.

Nuove linee e sosta

Scelte che si rifletteranno a cascata sul sistema del trasporto pubblico locale, oggi scarsamente utilizzato, con nuovi schemi di circolazione e nuove fermate.

Il progetto elaborato da Leganet tiene conto delle nuove zone in via di espansione, delle lottizzazioni in corso e quelle che si faranno e soprattutto del nuovo centro intermodale che, una volta entrato a pieno regime, avrà importanti ricadute sulla viabilità cittadina. E anche sulla sosta. Il nuovo Piano, infatti, contempla aree per il parcheggio nella stazione Arst di via Cagliari (che a breve dovrebbe essere liberata), in via Manzoni, in via Nuoro, in via Cairoli oltre a quelle comprese nel Piano Oristano Ovest.

Zone 30 e pedoni

Rispuntano le mai attuate Zone 30 per migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre l’incidentalità. Quattro le aree individuate: Sa Rodia, viale Repubblica, centro storico e Cuccu’e Portu.

Nella Oristano “autocentrica”, però, il futuro vuole essere a misura di pedone, e allora si immagina un percorso sicuro per i chi si muove a piedi che colleghi la stazione con il centro città su via Vittorio Veneto per chi dal centro raggiunge la stazione ferroviaria. E poi un occhio di riguardo per chi si muove su due ruote: accanto al completamento della rete esistente spuntano nuovi percorsi ciclopedonabili con un anello intorno al centro storico dove trova spazio anche una stazione di “bike sharing”.

Prossimi passi

«Dopo questo primo incontro, politico - tiene a precisare Ivano Cuccu - dal quale potranno emergere suggerimenti da integrare, i Piani saranno portati all’attenzione della Giunta, poi in commissione e quindi in Consiglio per garantire il pieno coinvolgimento dell’Assemblea. Dopo la prima approvazione, e in attesa di quella definitiva, ci saranno 60 giorni di tempo per le osservazioni».

