Sensi unici, divieti e nuova segnaletica 

È tempo di modifiche alla circolazione stradale nel centro abitato di Villasor. La giunta comunale guidata dal sindaco da Massimo Pinna ha approvato un pacchetto di interventi mirati a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale. Diverse le vie interessate in quella che sembra essere una piccola rivoluzione della viabilità: tra le altre via Mazzini, Serra e Sivilleri, e si parla di sensi unici (da istituire, ma anche da “invertire”) e nuovi divieti di sosta. Intanto preoccupa anche la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti e il sindaco, a margine, riflette sulla questione dossi artificiali: «Le parole chiave sono ordine e sicurezza per tutti».

Tra le principali novità, l’inversione del senso di marcia in via Mazzini e l’istituzione del senso unico in via Renzo Laconi, in ingresso da via Felice Serra. Cambia anche la viabilità in piazza Stazione, dove sarà istituito il senso unico con uscita sempre verso via Felice Serra. Non solo sensi unici: sarà inoltre vietata la sosta in via Sivilleri nel tratto compreso tra via Roma e via San Sperate.

Il piano della Giunta prevede inoltre un potenziamento significativo della segnaletica orizzontale e verticale esistente, con l’acquisto di nuova cartellonistica e specchi parabolici e il rifacimento delle strisce bianche. Tutti gli interventi saranno preceduti da sopralluoghi per garantire che le modifiche abbiano un impatto effettivamente positivo sulla circolazione, come viene specificato dall’amministrazione.

«Partiremo dalla segnaletica: ora stiamo finendo di asfaltare le ultime 10 strade che avevamo annunciato sarebbero state risistemate. Abbiamo cominciato rifacendo le strisce zebrate sull’asfalto», spiega il sindaco Pinna, riferendosi alle modifiche strutturali degli ultimi mesi. «Ci siamo resi conto che serviva anche un po’ più di ordine nel paese. Con la nuova segnaletica cerchiamo di tutelare automobilisti e pedoni. Anche in via S’Isca stiamo asfaltando e anche lì serve nuova segnaletica».

Per quanto riguarda via Mazzini, la richiesta è arrivata dalla cittadinanza: «Il cambio del senso di marcia è stato deciso dopo aver ascoltato le voci dei residenti nella zona». Pinna conclude con un avviso alla cittadinanza: «Aumentano sempre di più le richieste di installazioni dei dossi artificiali nel centro abitato, sono più di 100. Non possiamo accontentare tutti, bisogna rispettare i limiti di velocità».