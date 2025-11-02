sennori ultima da sola dopo il tonfo ad angri 

Angri Pall. 102

Sennori 77

Angri Pallacanestro : Triassi 14, Borciu 5, Morano, Zuasna- bal 9, Granata 2, Peluso 9, Martinez 31, Montella, Donati ne, Bonanni 15, Milojevic 15, De Prisco 2. Allenatore Chiavazzo

Klass Sennori : Pisano, Cordedda 14, Puggioni 19, Nwokoye 16, Merella 16, Cabras 6, Tola 3, Pisano, Hubalek 3, Biolchini. Allenatore Piras

Parziali : 27-16; 53-28; 82-50



La Klass Sennori continua a faticare. Anche ad Angri arriva una sconfitta pesante (102-77), che lascia i romangini ancora a quota zero dopo cinque giornate e all’ultimo posto solitario nel campionato di B Interregionale.

Se nelle precedenti uscite la squadra di coach Piras era comunque riuscita a restare in partita, stavolta non c’è stata storia: i campani hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, volando subito a +12 e gestendo poi senza problemi fino alla sirena.

A pesare sono stati anche i problemi di Hubalek, in campo per soli 14 minuti e protagonista di un poco lusinghiero 0/10 al tiro.

La cronaca

Sennori fatica a entrare in partita, mentre Angri prende subito il largo. Martinez inizia a martellare già nel primo quarto e consente ai padroni di casa di chiudere avanti con un buon margine alla prima sirena. La Klass prova a restare in scia con le iniziative di Puggioni, ma non basta per reggere il ritmo dei campani, che al 20’ hanno già archiviato la pratica sul +25.

Nella ripresa la musica non cambia: Angri non abbassa l’intensità, trovando buone soluzioni anche con Bonanni e Milojevic. Merella e compagni sprofondano fino al -30 senza riuscire a reagire. L’ultimo quarto è pura accademia, con i padroni di casa che gestiscono e rallentano solo nel finale, complice il risultato ormai al sicuro.



RIPRODUZIONE RISERVATA