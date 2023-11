Sennori sulle ali di Asara Ripresa choc per l’Usinese 

Sennori 4

Usinese 2

Sennori (4-4-2) : Magliona, Achenza, Fiori, Masia, Nurra (48’ st Cacace), Magli (15’ st Capra), Bonetto, Desini, Pilo (26’ st Carta), Caliendo (39’ st Galante), Asara (45’ st Desole). In panchina Vasquez, Foglie, Marongiu, Poddighe. Allenatore Nieddu.

Usinese (4-3-3) : Carta (28’ st Caboni), M. Saba, Spanu, Daga (27’ st Saccu), Sanna (27’ st Mura), Gutierrez, D’Andrea, Tedde, Foddai (27’ st Luiu), Delrio, D. Saba. In panchina Marras, Nieddu, Camboni, Cavaglieri. Allenatore: Robbi.

Arbitro : Pischedda di Tortolì.

Reti : 7’ pt Sanna, 34’ pt D’Andrea, 40’ pt e 20’ st Asara, 40’ st Capra, 41’ st Asara.

Sennori. Pirotecnica vittoria in rimonta del Sennori nel big match tra prime della classe contro l’Usinese e conquista il primo posto solitario in classifica. Gli ospiti partono bene portandosi in vantaggio al 7’ con Sanna e raddoppiando al 34’ con D’Andrea. Dopo pochi minuti, il Sennori accorcia le distanze grazie al gol di Asara. Nella ripresa, i padroni di casa prendono in mano la partita e al 20’ pareggiano con una gran punizione di Asara. Al 40’ il Sennori segna il gol del 3 a 2 con il subentrante Capra. Un minuto più tardi, un’indomabile Asara sigla la quarta rete e la sua tripletta personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA