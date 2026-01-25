VaiOnline
Serie B Interregionale.
26 gennaio 2026 alle 00:06

Sennori rimonta, presa la san paolo 

Sennori 75

N.B. Aquilano 70

Klass Sennori : N. Pisano, Cor- dedda 8, Puggioni 3, Sanna 17, Me- rella 2, Cabras 16, Tola 4, A. Pisa- no 4, Busi ne, Hubalek 15, Biolchi- ni 6, Rud ne. Allenatore Longano
Nuovo Basket A. : Ronca 12, Bo- logna ne, Compagnoni 1, Di Paolo 4, Ianuale 19, Nardecchia 6, Alfon- setti ne, Cecchi 14, Cassar 11, Rita, Tuccella 3. Allenatore D’Addio
Parziali : 21-15; 39-35; 55-49


La Klass Sennori non è più sola in coda alla B Interregionale. Preziosissimo successo dei romangini, che a Porto Torres superano una contendente ai playoff come l’Aquilano (75-70) e rilanciano la propria candidatura per la permanenza nella categoria. Il successo (terzo stagionale) consente di agganciare la San Paolo, già battuta nella sfida d’andata, e certifica un significativo cambio di passo dopo il recente avvicendamento in panchina tra Gabriele Piras e Fabrizio Longano.
Partita di carattere per i sennoresi, che hanno allungato sul +6 con Cabras in conclusione di primo quarto. Gli ospiti, guidati da Cecchi, hanno risposto tenendo la contesa sempre sul filo dell’equilibrio. A decidere, nel finale, è stata la freddezza di Sanna, autore dei canestri che hanno piegato le ultime resistenze aquilane. ( ro.r. )

