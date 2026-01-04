Sennori passa all’overtime e può sperare 

Sennori 81

s. p. ostiense 71

(dopo 1 tempo supplementare)

Klass Sennori : N. Pisano, Cordedda 4, Puggioni 6, Sanna 20, Nwokoye 11, Merella 2, Cabras, Tola 2, A. Pisano 7, Fara ne, Hubalek 29. Allenatore Piras

San Paolo O. : Giannotti 4, Loi, Terrasini 11, Mugnaioli 13, Amanti 8, Cecchini 20, Iacorossi, Marchisio 2, Repaci 3, Vrancianu 8, Vettor 2. Allenatore Colella

Parziali : 16-21; 33-38; 52-54; 69-69



La Klass Sennori è viva e continua a credere nella salvezza. Fondamentale la vittoria (al debutto a Porto Torres) nello scontro diretto con la San Paolo dopo un supplementare (81-71): è la seconda stagionale e arriva al termine di una gara tirata, a tratti sofferta, che i “Tauri” portano a casa con un finale in crescendo. Dopo aver sfiorato il successo già nei 40’ regolamentari (canestro del pari di Cecchini a 10’’ dalla sirena), la Klass dominato i 5 minuti aggiuntivi, firmando un break di 12-2. Decisiva la miglior prestazione stagionale (29 punti e 12 rimbalzi) del pivot Jiri Hubalek. Bene anche il nuovo arrivato Luca Sanna, autore di 6 triple.

La cronaca

Aggressivo l’avvio dei sennoresi, che con la tripla di Puggioni volano subito sul 12-4. I canestri di Amanti e Cecchini rimettono però in carreggiata la San Paolo, che prende l’inerzia e chiude avanti di 5 alla prima sirena. Gli ospiti conducono per tutta la fase centrale, arrivando anche sul +8. Sennori resta però agganciata e nel finale riesce a girare la gara sui propri binari: a 10 secondi dalla sirena Pisano infila la tripla del +2, ma sul capovolgimento Cecchini gela il pubblico di casa rimandando il verdetto all’overtime. Qui la maggior freschezza di Sennori fa la differenza, con Hubalek e Sanna a dare la spallata decisiva. ( ro.r. )

