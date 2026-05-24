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25 maggio 2026 alle 01:16

Sennori ora sogna  Crolla la Torres 

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La Klass Sennori si avvicina alla salvezza. Al PalaMura di Porto Torres, i romangini piegano l’Antoniana (87-80) e si portano in vantaggio nella finale playout di B Interregionale.
La tensione ha frenato inizialmente la squadra di Longano, sotto di 7 al 10’. Un break nel secondo quarto ha rimesso tutto in equilibrio, e nel finale i canestri pesanti di Puggioni hanno indirizzato il successo. Sabato, in Campania, il primo match point per blindare la categoria.
Sennori : N. Pisano ne, Cordedda 8, Puggioni 15, Nwokoye 8, Merella 10, Cabras 7, Tola 12, A. Pisano 5, Hubalek 12, Biolchini 10. Allenatore Longano

Torres, severo ko
La Torres sprofonda a Sarno nella gara d’andata della finale promozione di C (89-59). Partita senza storia: sopra di 12 già alla prima sirena, i padroni di casa hanno incrementato il gap nei due quarti centrali per poi limitarsi a gestire. Sabato, al PalaSerradimigni, i sassaresi saranno chiamati a ribaltare il -30: missione quasi impossibile.
Torres : N. Pitirra ne, Pricchiazzi, Scarpa ne, E. Pitirra 4, Giua 2, Calzaghe ne, Dell’Erba, Denti 3, D’Elia 16, Casu 20, Barabino, Pompianu 14. Allenatore Mura

La Mercede crolla
Il sogno delle finali nazionali per la promozione in A2 Femminile diventa lontanissimo per la Mercede Alghero, che crolla a Fasano nell’andata dello spareggio interregionale di Serie B (85-50). Nel prossimo weekend, ad Alghero, le pugliesi potranno partire da un vantaggio più che confortante.
Mercede : Murgia 10, Coni 9, Vaicekauskas 9, Petrova 7, Derekyulieva 6, Silanos 4, Maugeri 3, Cavellero 2, Douglas, Kjolchevska ne. Allenatore Monticelli

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