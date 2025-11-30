VaiOnline
Serie B Interregionale.
01 dicembre 2025

Sennori non riesce a rompere il ghiaccio 

Sennori 59

Stella Ebk 80

Klass Sennori : Cordedda 4, Puggioni 10, Desole 2, Nwokoye 15, Merella ne, Cabras, Tola 2, Pisano 7, Fara 2, Hubalek 17, Biolchini, Rud. Allenatore Piras
Stella Ebk Roma : Forconi 10, F. Boniciolli 6, Quarone 12, Fanti 10, Melvin, Gallo 2, Santucci 24, Ntsourou 6, Doumbia 7, Lumena 3. Allenatore M. Boniciolli
Parziali : 15-24; 35-43; 47-63


Il digiuno di vittorie della Klass Sennori prosegue. A Sorso, nel 10° turno di B Interregionale, i romangini cedono anche alla Stella Ebk Roma (80-59) e restano l’unica squadra ancora al palo in classifica.
Dopo un avvio tutto sommato positivo, con Nwokoye e Hubalek a rispondere colpo su colpo ai capitolini, Sennori ha perso terreno nel finale di primo quarto, incassando il break del -9 al 10’. La Stella Ebk (guidata in panchina da un tecnico di lungo corso in Serie A come Matteo Boniciolli), ha preso il largo nella fase centrale del secondo periodo (+17), ma le triple di Pisano e Puggioni hanno rimesso tutto in discussione.

Stesso canovaccio al rientro in campo: i romani costantemente avanti e sul punto di piazzare l’accelerazione decisiva e Klass aggrappata al match con le unghie e con i denti, senza però andare oltre il -7. Nel finale di terzo quarto, però, Quarone e Santucci hanno preso per mano gli ospiti, spianando la strada verso un finale di pura gestione. Vana, in casa sennorese, la doppia-doppia di Hubalek (17 punti e 10 rimbalzi).

