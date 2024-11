Sennori lanciato, alghero s’inchina 

Nel weekend dedicato ai recuperi della Serie C Unica, continua la corsa a perdifiato della capolista Innovyou Sennori, che supera senza troppi problemi anche la Coral Alghero. Quinta vittoria su 5 gare per i romangini, che si portano a +4 sul gruppo di inseguitrici composto da Calasetta, Olimpia Cagliari, Torres e Nuoro. I 32 punti complessivi della coppia argentina Musso-Sahud non sono invece bastati ai catalani di Longano, che accusano la seconda battuta d’arresto consecutiva.

Nell’altro recupero, vittoria preziosa per il Tavoni Sassari, che allontana i bassifondi della classifica grazie al 75-63 rifilato all’Antonianum nello scontro diretto. ( ro.r. )

Sennori-Alghero 91-73

Innovyou Sennori : Cordedda 14, Puggioni 17, Spano 4, Merella 17, Mat. Cabras 8, Werlich 10, Marreu, Pisano 5, Hubalek 16, Mar. Cabras, Fiesoli. Allenatore Piras

Coral Alghero : Cesaraccio 13, Tilloca 2, Sahud 20, Fumanti 10, Musso 12, Salvatori 2, Cherchi 4, Scalise 8, Busi 2, Simula. Allenatore Longano

Parziali : 27-23; 55-41; 70-54

S. Orsola-Antonian. 75-63

Tavoni Sassari : Bergdolt 9, Vargiu 3, Manca 5, Bertolini 19, Aroni 3, Peruzzi, Fara, Mura, Usai 7, Scanu Manunta 16, Cipriano 3, Gueye 10. All. Porcu

Antonianum Quartu : Astara 3, Pirisi, Piras 3, Tiragallo, Ruggeri, Saddi 13, Biggio 4, Jordan 20, Onnis 15, Carrucciu 5. All. Atella

Parziali : 10-18; 32-33; 46-41