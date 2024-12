sennori in fuga, la inseguono in tre 

Nessuna sorpresa nel 6° turno d’andata della Serie C Unica. In vetta prosegue senza soste la corsa della capolista solitaria Sennori, che dopo un primo tempo equilibrato rompe gli indugi e piega il Sant’Orsola. Alle spalle dei romangini resistono compatte le inseguitrici (con l’eccezione di Nuoro, ferma per il turno di riposo): vincono Calasetta, Olimpia e Torres, mentre la Pisano Arredamenti Quartu si rialza dopo due sconfitte consecutive e sbanca Alghero con Salone e Graviano in evidenza. ( ro.r. )

Olimpia-Dinamo B 81-62

Olimpia Cagliari : Cossu 2, Motzo 6, Tocco 12, Di Ciaula 5, Chessa, Serra 15, Corsi 10, Palazzi 13, D’Elia 7, Scanu 8, Terrosu 3. Allenatore Zucca

Dinamo Sassari B : Macciocu 3, Antolini 11, Marongiu, Denti, Pitirra 12, Motroni 7, Luciano 6, Pompianu 16, Barabino 1, De Rosas 6, Cubeddu. All. Mura

Parziali : 21-12; 40-32; 63-52

Anton.-Calasetta 83-89

Antonianum Quartu : Pirisi 1, Piras 16, Ruggeri, Saddi 10, Biggio 9, Pau, Jordan 20, Onnis 19, Carrucciu 8. All. Atella

Il Veliero Calasetta : D. Zucca ne, Amadori, Pipiciello 12, Russo 28, S. Zucca 10, Diana 9, Graaf 17, Penoni ne, Mattana 8, Mpeck 5. Allenatore Frisolone

Parziali : 26-23; 46-49; 68-64

Cus-Torres 86-89 d1ts

Cus Sassari : Onali ne, Dongu 2, Demartis 10, Porcheddu 18, Ruiu ne, Spanu 22, Cecchini 9, Piras 1, Lizzeri 14, Idini 7, Canu, Gaio 3. Allenatore Sassu

Sef Torres : S. Casu 2, Raffo 17, Biolchini 7, Angius 2, Tanda ne, Giordo ne, Piredda 11, Pisa- no 21, Vargiu 9, Panai, E. Casu 20, Pazzola ne. All. Carlini

Parziali : 22-21; 36-37; 54-57; 75-75

Coral-Ferrini 67-89

Coral Alghero : Cesaraccio 13, Tilloca 4, Sahud 23, Fumanti 11, Salvatori ne, Manunza, Cherchi 5, Scalise 4, Busi 5, Simula 2, Ibba ne. All. Longano

Pisano Arredamenti Quartu : Porrà 2, Graviano 20, Fancello 6, Saba 1, Podda 6, Gambella, Pedrazzini 10, Pisu 2, Fois 13, Salone 20, Marras 9. Allenatore Fioretto

Parziali : 31-34; 48-55; 61-81

Sennori-S. Orsola 85-68

Innovyou Sennori : Cordedda 25, Puggioni 6, Spano, Merella 21, Mat. Cabras 2, Werlich 10, Marreu 1, Tola ne, Pisano 5, Hubalek 15, Busia. All. Piras

Tavoni Sassari : Bergdolt 6, Vargiu 6, Manca 11, Fara Bertolini 10, Aroni 11, Peruzzi 4, Cuccu, Fara 6, Usai 8, Scanu Manunta 5, Gueye 1. All. Porcu

Parziali : 18-19; 37-35; 61-49

