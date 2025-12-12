VaiOnline
13 dicembre 2025 alle 00:06

Sennori-Esperia: è derby  

Alle 19 a Sorso una sfida tutta sarda in B dopo 15 anni 

La Sardegna dei canestri ritrova il derby di Serie B dopo quasi 15 anni. Questa sera a Sorso (palla a due alle 19), Klass Sennori e Confelici Cagliari incrociano le armi nel 12° turno di B Interregionale.
La classifica lascia intendere un’Esperia favorita nel pronostico (8 punti contro i 2 dei romangini), ma l’attualità dice che i rossoblù di Manca, fin qui, hanno sempre perso in trasferta, mentre Sennori ha dalla sua, oltre al calore del pubblico amico, anche l’autostima generata dal primo, liberatorio, successo in campionato, maturato sabato scorso a Sant’Antonio Abate.
«Sarà una partita delicata, come tutti i derby», avvisa il capitano esperino Daniele Locci, «non possiamo certo sottovalutare una squadra che, pur perdendo, nei primi 8 turni aveva sempre giocato alla pari con tutti, comprese formazioni quotate come Avellino».
Il leader sennorese Enrico Merella, invece, prevede «una bella festa per il basket sardo, a prescindere da tutto. Giocheremo con il massimo dell’impegno».

Serie C
La C unica è pronta a vivere la prima giornata del girone di ritorno. Con Calasetta ferma per il turno di riposo, Olimpia e Nuoro vogliono prendere possesso della vetta staccando i tabarchini. I cagliaritani se la vedono domenica (18) in casa contro l’Antonianum, mentre per i barbaricini c’è l’insidiosa trasferta di Ozieri (oggi, 18). Sempre questa sera vanno in scena i due derby sassaresi: alle 17.30 Sant’Orsola-Torres, alle 20 Aurea-Dinamo. Ancora alle 20, completa il quadro di giornata la sfida salvezza di Quartu tra Ferrini e Carbonia.

