sennori, era ora! c’è il primo colpo 

Antoniana 76

Sennori 86

Pall. Antoniana : Chirico 11, Mavric 10, Smith 26, Fiorillo 2, De Rosa, Trapani 8, Trentini, Di Palma 4, Tolino 5, Cortese 10. Allenatore Zurolo

Klass Sennori : N. Pisano 16, Cordedda 14, Puggioni 14, Nwokoye 20, Cabras, Tola 3, A. Pisano 5, Fara 2, Hubalek 2, Biolchini 11. Allenatore Piras

Parziali : 22-20; 45-42; 59-60



Al nono tentativo, la Klass Sennori si sblocca. Primo successo in Serie B Interregionale per i romangini, che passano a Sant’Antonio Abate nello scontro diretto salvezza contro l’Antoniana (86-76) e cancellano lo zero in classifica. Quasi spalle al muro, i biancoverdi di coach Gabriele Piras hanno saputo mostrare gli artigli in una partita combattuta e a lungo incerta. I campani, trascinati dal nuovo arrivato, lo statunitense Smith (26 punti), hanno fatto l’andatura nella prima fase di gara, arrivando a toccare anche il +10. Sennori, però, è rimasta sempre in scia senza mai staccarsi realmente (-3 a metà gara).

La svolta nel cuore del terzo periodo, quando la tripla dell’ottimo Nwokoye ha regalato ai “Tauri” il primo sorpasso della serata. L’Antoniana ha ancora provato a rimettere la testa avanti nell’ultima frazione, ma nel finale è venuta fuori la maggiore determinazione dei sennoresi, con Nwokoye e Pisano a costruire il break decisivo che ha messo al sicuro una vittoria pesantissima, che permette di guardare con fiducia al derby di sabato con l’Esperia.



