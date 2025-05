Sennori è a un passo dal titolo regionale 

Primo match point a disposizione di Sennori. Questa sera (20.30) al Palasport di Monte Mixi va in scena il secondo atto della finale di Serie C Unica tra l’Innovyou e l’Olimpia Cagliari. Nettamente vittoriosi in Gara 1 (+31 sul campo amico di Sorso con i 19 punti di Puggioni e i 18 di Matteo Cabras), i romangini cercano un bis che varrebbe il secondo titolo regionale consecutivo e, soprattutto, l’approdo agli spareggi per la promozione in B Interregionale (una Final Four con ben 3 promozioni in palio).

Prima, però, ci sarà da piegare l’orgoglio di un’Olimpia decisa a riportare la serie nel Nord Sardegna per la “bella”. Impresa durissima ma non impossibile per la squadra di Roberto Zucca, che domenica scorsa aveva saputo tenere il match in equilibrio per il primo quarto, salvo poi incappare in un terribile break di 24-8 prima della pausa lunga. Anche nella serie di semifinale, inoltre, Sennori era inciampata nel match esterno contro Alghero, accusando la primissima sconfitta in stagione.



RIPRODUZIONE RISERVATA